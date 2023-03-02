محافظ شرورة يُدشِّن فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"

وأشاد بالكفاءات العالية لمنسوبي الدفاع المدني بالمحافظة، وما يقومون به من جهود وقائية تسهم في المحافظة على الممتلكات والأرواح، متمنّيًا أن تحقِّق الجوانبُ التوعوية في اليوم العالمي للدفاع المدني أثرًا إيجابيًّا على المجتمع؛ لرفع الوعي الوقائي لديهم؛ لتتحقَّق السلامة للجميع.