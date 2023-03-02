محافظ شرورة يُدشِّن فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"

محافظ شرورة يُدشِّن فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"
دشَّن محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، الخميس؛ حفل اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت عنوان "السلامة هدف ووقاية"، بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالرحيم محمد الدميجي.
وتجوَّل "العنزي" في المعرض المصاحب للاحتفالية، الذي يحظى بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية، ويحتوي على عددٍ من الأجنحة التي تسهم في نشر ثقافة السلامة.
يُذكر أن هذه الاحتفالية تأتي ضمن احتفالية الدفاع المدني بالمناطق والمحافظات باليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يوافق الأول من مارس كل عام.
وثمَّن "العنزي" الدعمَ السخيَّ للقيادة الرشيدة، أيَّدها الله، لقطاع الدفاع المدني، بالتجهيزات والآليات التقنية والحديثة؛ لتأدية الأدوار المنوطة بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وأشاد بالكفاءات العالية لمنسوبي الدفاع المدني بالمحافظة، وما يقومون به من جهود وقائية تسهم في المحافظة على الممتلكات والأرواح، متمنّيًا أن تحقِّق الجوانبُ التوعوية في اليوم العالمي للدفاع المدني أثرًا إيجابيًّا على المجتمع؛ لرفع الوعي الوقائي لديهم؛ لتتحقَّق السلامة للجميع.
كما دشَّن "العنزي" انطلاقَ مسيرة آليات الدفاع المدني والجهات المشاركة، وكرّم الجهات الراعية للحفل.