مدير "تعليم المجاردة": شعار اليوم الوطني الـ 93 يتناغم مع رؤية 2030

واختتم قائلًا: "لنتذكر نعم الله علينا، ونعيد إلى الأذهان ما تم بفضل الله وقوته، ونحن نرى وطننا يرتقي إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين، ليقدم للعالم تجربة تنموية فريدة في كل المجالات، من خلال معالم حضارية جمعت بين أصالة التراث وديناميكية الحاضر ومتغيراته، مستشرفين مستقبلًا زاهرًا، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وعضيده ملهم الشباب، سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهما".