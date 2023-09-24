مدير "تعليم المجاردة": شعار اليوم الوطني الـ 93 يتناغم مع رؤية 2030

قال مدير مكتب تعليم محافظة المجاردة أحمد عبدالرحمن الشريف: إن اليوم الوطني الثالث والتسعين، هذا العام، تحت شعار "نحلم ونحقق"، يأتي متناغمًا مع رؤية المملكة 2030 للتقدم والازدهار لتحقيق تطلعات القيادة وطموحات المواطن.
وأضاف "الشريف": معًا نرسم مستقبلًا أجمل لوطن هو المملكة العربية السعودية، إنسانًا ومكانًا، وبما يؤصل لتاريخنا التليد الضارب بعمقه في جذور التاريخ وأصالتنا العربية وشغفًا يقودنا إلى التقدم بثلاثة محاور: مجتمع حيوي، واقتصاد مزهر، ووطن طموح.
وتابع: ذكرى توحيد هذا الكيان العظيم العملاق على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- هو مصدر فخرنا واعتزازنا، وما تحقق من المنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والبناء، وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم، وتفانوا في رفعة بلدهم حتى تبوأت مكانة كبيرة بين الدول على الصعيد العالمي.
قصة نجاح كتبها مؤسس هذا الكيان العظيم عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، واستكملها من بعده أبناؤه البررة، وصولًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حتى أضحت مسيرة تنموية شاملة في جميع القطاعات والمجالات المختلفة التعليمية منها والتنموية والصناعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
وقال "الشريف": إنه سجلّ حافل بالإنجازات والخيرات والسلام يجسّد نعمة لمّ شمل هذه البلاد، تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام، وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.
واختتم قائلًا: "لنتذكر نعم الله علينا، ونعيد إلى الأذهان ما تم بفضل الله وقوته، ونحن نرى وطننا يرتقي إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين، ليقدم للعالم تجربة تنموية فريدة في كل المجالات، من خلال معالم حضارية جمعت بين أصالة التراث وديناميكية الحاضر ومتغيراته، مستشرفين مستقبلًا زاهرًا، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وعضيده ملهم الشباب، سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهما".