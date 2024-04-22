"توحد نجران" تحتضن لقاء لتعزيز الدمج المدرسي لذوي اضطراب طيف التوحد

نفذت جمعية إرادة التوحد بنجران لقاءً تثقيفيًا توعويًا بعنوان "تعزيز الدمج المدرسي والوصول الشامل للطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد" وذلك ضمن برامج الجمعية في تفعيل اليوم العالمي للتوحد 2024.
وأدار الحوار والكاتبة حلما الصالح والتي عرفت بأنشطة الجمعية وبرامجها ودورها في نشر التوعية لأسر التوحد والمهتمين من المجتمع في بداية اللقاء.
وأكدت غالية السويدي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذا اللقاء يأتي ضمن دور الجمعية ومسؤولياتها في تفعيل اليوم العالمي للتوحد ونشر التوعية وأن تكون الجمعية حلقة وصل بين المختصين ومستفيدي الجمعية من ذوي اضطراب التوحد وأسرهم.
وقدمت الدكتورة حنان علي المسعود أستاذ التوحد المساعد بقسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود شرحًا مفصلاً عن رحلة الدمج المدرسي للطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد والإيجابيات من هذا الدمج وضرورته ليتمكن ذوو اضطراب التوحد من التعايش مع المجتمع والاندماج مع أقرانه من الأطفال في العمر نفسه.
وتطرقت "حنان المسعود" إلى الأساليب الأكاديمية المناسبة لهذا الدمج للوصول الشامل للخدمة المناسبة والمقدمة لهم.
وفي نهاية اللقاء تم فتح المجال للحضور للمداخلات والاستفسارات الخاصة بهم أجابت عنها المسعود لتزيد من إثراء اللقاء.
يُشار إلى أن الجمعية تسعى إلى تكثيف الحملات واللقاءات التوعوية لخدمة هذه الفئة الغالية، والعمل على تحسين الوعي العام تجاه ذوي اضطراب التوحد وتطوير الخدمات المقدمة لدعم التوحد بالمنطقة وأن تقدم الارتقاء بالخدمة المقدمة لخدمة التوحد.