"توحد نجران" تحتضن لقاء لتعزيز الدمج المدرسي لذوي اضطراب طيف التوحد

وقدمت الدكتورة حنان علي المسعود أستاذ التوحد المساعد بقسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود شرحًا مفصلاً عن رحلة الدمج المدرسي للطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد والإيجابيات من هذا الدمج وضرورته ليتمكن ذوو اضطراب التوحد من التعايش مع المجتمع والاندماج مع أقرانه من الأطفال في العمر نفسه.