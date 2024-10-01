"الندوة العالمية" تُسلِّط الضوء على دور السعودية في دعم مؤسسات التعليم العالي بإفريقيا

وتناولت الحلقة الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية لدعم قطاع التعليم العالي في القارة الإفريقية، بما في ذلك تقديم المنح الدراسية، وتطوير المناهج، وتعزيز الشراكات الأكاديمية بين الجامعات السعودية ونظيراتها الإفريقية.