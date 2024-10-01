"الندوة العالمية" تُسلِّط الضوء على دور السعودية في دعم مؤسسات التعليم العالي بإفريقيا

نظَّمت الندوة العالمية حلقة نقاشية تحت عنوان "دور المملكة في خدمة مؤسسات التعليم العالي في إفريقيا"، بحضور نخبة من الأكاديميين والمسؤولين وصناع القرار من مختلف الدول الإفريقية والمملكة العربية السعودية.
وتناولت الحلقة الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية لدعم قطاع التعليم العالي في القارة الإفريقية، بما في ذلك تقديم المنح الدراسية، وتطوير المناهج، وتعزيز الشراكات الأكاديمية بين الجامعات السعودية ونظيراتها الإفريقية.
وجرى خلال الحلقة النقاشية استعراض المبادرات التي تقودها السعودية لتعزيز التعليم العالي في إفريقيا، مثل برنامج "رؤية 2030" الذي يسعى لتوسيع التعاون الدولي في المجالات التعليمية والبحثية.
كما أشار المشاركون إلى دور المؤسسات السعودية في تمويل وتأسيس مراكز تعليمية وبحثية متقدمة، ودعم برامج التدريب الأكاديمي والتقني للطلاب والأساتذة في الدول الإفريقية.
وقد تناولت الحلقة محاور رئيسية عدة، أبرزها: تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير التعليم الجامعي في إفريقيا.
وقد أكدت الحوارات أهمية المنح الدراسية، وصقل مهارات الأساتذة الأكاديميين في القارة.
واختتمت الجلسة بتوصيات حول تعزيز البرامج المشتركة، وتطوير آليات التعاون الأكاديمي بما يحقق الاستدامة والفائدة للجانبَيْن.