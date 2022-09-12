جامعة قابوس توقّع مع "سلام البيطرية" اتفاقية تعاون في الجوانب البحثية

وقّعت جامعة السلطان قابوس، ممثلةً بكلية العلوم الزراعية والبحرية، ومجموعة سلام البيطرية، الأحد، على اتفاقية تعاون في الجوانب البحثية والتدريبية.
جاء ذلك بحضور سفير المملكة لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، بمركز جامعة السلطان قابوس الثقافي.
وقّع اتفاقية التعاون نيابةً عن الجامعة رئيسها الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، بينما وقّعها عن مؤسسة سلام البيطرية رئيس مجلس الإدارة فهاد بن سليمان الفهاد.
وقد اتفق الطرفان على تنمية البحوث العلمية في مجال تربية الثروة الحيوانية والعمل على تطويرها وتنشيطها.
كما اتفق الطرفان أيضًا على تنمية مجال استشارات ودراسات أمراض الثروة الحيوانية وعلاجاتها والوقاية وعلى تبادل الخبرات والتعاون في مجال برامج الإكثار وحفظ السلالات والتحسين الوراثي للسلالات المتميزة.
وتطرقت اتفاقية التعاون أيضًا إلى التعاون في نشر الوعي عن أهمية منتجات الإبل وقيمتها الغذائية.
كما اتفق الطرفان كذلك على تدريب المهنيين والفنيين ورواد الأعمال في مجال صناعة تربية الثروة الحيوانية.
وتهدف الاتفاقية كذلك إلى تمكين كل طرف للطرف الآخر من المشاركة في فعالياته والورش والمناسبات والمعارض التي يقوم بها الطرف الآخر فيما يتعلق بالثروة الحيوانية.
وخصصت مؤسسة سلام البيطرية، أقسامًا طبية مختلفة في مجال رعاية وصحة الثروة الحيوانية، وخصوصًا في مجال الإبل، والتي تعد الأحدث في المنطقة.
ويعد مشروع المجموعة الأول من نوعه على مستوى المملكة والأكبر على مستوى العالم؛ حيث تشمل المجموعة بقطاعاتها الأربعة العديد من التقنيات الحديثة؛ لتعزيز الإنتاج كنقل الأجنة والتنسيب الوراثي وكشف العبث، ويعمل بها العديد من الخبراء في تلك المجالات.
وتضم المؤسسة أيضًا أعلاف سلام والتي تنتج أعلافًا ومكملات غذائية متنوعة لمختلف أنواع الإبل وأعمارها.