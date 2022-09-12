جامعة قابوس توقّع مع "سلام البيطرية" اتفاقية تعاون في الجوانب البحثية

ويعد مشروع المجموعة الأول من نوعه على مستوى المملكة والأكبر على مستوى العالم؛ حيث تشمل المجموعة بقطاعاتها الأربعة العديد من التقنيات الحديثة؛ لتعزيز الإنتاج كنقل الأجنة والتنسيب الوراثي وكشف العبث، ويعمل بها العديد من الخبراء في تلك المجالات.