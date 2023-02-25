"تعليم الرياض" ينهي استعداداته لأداء أكثر من 900 ألف طالب وطالبة اختبارات الفصل الثاني

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة لتعليم بمنطقة الرياض، عبدالسلام الثميري أن كافة الإدارات المعنية ومكاتب التعليم قد أكملت استعداداتها لانطلاقة الاختبارات التحريرية، وتهيئة كل سبل الراحة للطلاب والطالبات والطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس، مبيناً أن 1500 مشرف ومشرفة سيتابعون سير وأداء الاختبارات ميدانياً من خلال الزيارات الإشرافية الخاصة بالاختبارات.