700 مستفيدًا بالقنفذة يتعرفون على أضرار التدخين ضمن فعالية اليوم العالمي للقلب.

وحظيت الفعالية بحضور المدير التنفيذي لمستشفى جنوب القنفذة العام الأستاذ محمد السيد ، الذي دشن المعرض واطلع على أركانه، فيما أشاد بجهود الجمعية ودورها التوعوي، مؤكدًا أهمية الشراكات الفاعلة بين القطاع الصحي والجمعيات الأهلية في دعم البرامج الوقائية.