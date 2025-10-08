700 مستفيدًا بالقنفذة يتعرفون على أضرار التدخين ضمن فعالية اليوم العالمي للقلب.

شاركت جمعية كفى فرع القنفذة ، في فعالية توعوية أقيمت بالتعاون مع مستشفى جنوب القنفذة، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة بمناسبة اليوم العالمي للقلب 2025 بمشاركة التطوع الصحي وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع.
وشهدت الفعالية إقامة معرض تثقيفي متكامل اشتمل على التعريف برسالة الجمعية وأهدافها، إلى جانب الإستشارات الطبية وعيادة للاقلاع عن التدخين وذلك لمدة يومين.
وحظيت الفعالية بحضور المدير التنفيذي لمستشفى جنوب القنفذة العام الأستاذ محمد السيد ، الذي دشن المعرض واطلع على أركانه، فيما أشاد بجهود الجمعية ودورها التوعوي، مؤكدًا أهمية الشراكات الفاعلة بين القطاع الصحي والجمعيات الأهلية في دعم البرامج الوقائية.
وفي الختام قدم مدير فرع جمعية كفى بالقنفذة حمزة الحليسي شكره لمستشفى جنوب القنفذة على إتاحة الفرصه لجمعية كفى المشاركة المجتمعية ولمؤسسة صالح بن ثويني الثنيان على راعيتها ودعمها برامج الجمعية.