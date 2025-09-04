"احتواء" تنفذ برنامجًا توعويًا عن الفصام بالتعاون مع روضة بالرياض

وأوضحت الجمعية أن هذا التعاون يأتي إيمانًا منها بأهمية تمكين الكوادر التربوية من التعرف على الاضطرابات النفسية، بما يعزز قدرتهم على احتواء الطلاب ودعمهم وحمايتهم من الإصابة بالأمراض النفسية، إضافة إلى تعزيز فرص الاكتشاف المبكر والتدخل الصحيح عند ظهور أي مؤشرات أو اضطرابات.