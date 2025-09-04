"احتواء" تنفذ برنامجًا توعويًا عن الفصام بالتعاون مع روضة بالرياض

نفذت الجمعية السعودية للفصام "احتواء"، يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025م، برنامجًا توعويًا تثقيفيًا بالتعاون مع روضة (102) في الرياض، وذلك ضمن مشروعها للتثقيف الصحي الهادف إلى رفع مستوى الوعي النفسي لدى مختلف شرائح المجتمع.
وأوضحت الجمعية أن هذا التعاون يأتي إيمانًا منها بأهمية تمكين الكوادر التربوية من التعرف على الاضطرابات النفسية، بما يعزز قدرتهم على احتواء الطلاب ودعمهم وحمايتهم من الإصابة بالأمراض النفسية، إضافة إلى تعزيز فرص الاكتشاف المبكر والتدخل الصحيح عند ظهور أي مؤشرات أو اضطرابات.
وتضمن اللقاء ثلاثة محاور رئيسية؛ حيث استعرضت الأخصائية الاجتماعية ضي الصفيان تعريفًا شاملًا بالجمعية وبرامجها وخدماتها الموجهة للمرضى وأسرهم، فيما قدمت الأخصائية لمى آل عنبر شرحًا مبسطًا عن مرض الفصام، أسبابه وأبرز أعراضه مثل الأوهام والهلوسة والتشتت الفكري، مؤكدة أهمية الوعي المجتمعي في التعامل مع الحالات لضمان التدخل المناسب.
واختتم اللقاء بجلسة حوارية تفاعلية استمعت خلالها الأخصائيات إلى أسئلة واستفسارات الإداريات والمعلمات، وقدمن لهن إرشادات عملية وتوجيهات متخصصة للتعامل الواعي والمهني مع حالات الفصام في البيئة التعليمية.
ويأتي هذا النشاط امتدادًا لبرامج جمعية "احتواء" الرامية إلى نشر ثقافة الوعي النفسي، وتعزيز الصحة النفسية في المجتمع، وترسيخ بيئة تعليمية آمنة وصحية تسهم في بناء جيل أكثر وعيًا واستقرارًا.