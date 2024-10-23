"الندوة العالمية" تطلق قافلة طبية لعلاج اللاجئين السودانيين في تشاد

وتستهدف القافلة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تشاد ألفي لاجئ ولاجئة، وتعمل من مستشفى المفوضية بالمحافظة؛ حيث يصل عدد اللاجئين في المخيم إلى 53 ألف لاجئ ولاجئة، وما زال العدد يتزايد بحكم تصاعد الأوضاع واستمرار الأزمة الإنسانية غير المستقرة في إقليم دارفور.