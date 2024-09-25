"الخليوي" بمناسبة اليوم الوطني 94: نفتخر ونفاخر بقيادتنا الكريمة

وأضاف: في مثل هذا اليوم من كلّ عام نحتفل بإنجازات وطننا الغالي الذي عزّز دور الأسرة في غرس القيم والمبادئ الإسلامية، وساهم في بناء بيئة آمنة مزدهرة بأبنائها، ونستذكر بفخرٍ مسيرةَ الأجداد والآباء التنموية التي جعلت المملكة نموذجًا يحتذى، ونحتفل بالذكرى الرابعة والتسعين لهذا اليوم العظيم الذي وحّد فيه المؤسسُ أرجاءَ الوطن، كما وحّد الكلمةَ بعد الفرقة ليؤسس لنا وطنًا عظيمًا".