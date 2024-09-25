"الخليوي" بمناسبة اليوم الوطني 94: نفتخر ونفاخر بقيادتنا الكريمة

رفع عضوُ مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية المجتمعية ناصر صالح الخليوي، اليوم الأربعاء؛ التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 94.
وقال "الخليوي": نحن نفتخر ونفاخر بقيادتنا الكريمة، وعلى رأسها مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين، حفظهما الله.
وأضاف: اليوم الوطني الرابع والتسعون، يعدُّ يومًا عظيمًا لا مثيلَ له للوطن والمواطن، ويتباهى به الشعب السعودي الكريم بكل فخر؛ لأنهم يواصلون طريقًا في النهضة التنموية الهادفة لإبراز التطورات في جميع المجالات والأصعدة.
وتابع "الخليوي": "هذه المناسبة تبعث روح المواطنة في قلب كل أبناء الشعب السعودي رجالًا ونساء، وتُشْعِر الجميعَ بانتمائهم لوطنهم، ويجددون فيه الحبّ والولاء لهذه القيادة العظيمة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله".
وأكد أن ما تحقّق من إنجازات لهذا الوطن العظيم جاء بفضل الله أولًا ثم بفضل هذه القيادة الرشيدة.
وأضاف: في مثل هذا اليوم من كلّ عام نحتفل بإنجازات وطننا الغالي الذي عزّز دور الأسرة في غرس القيم والمبادئ الإسلامية، وساهم في بناء بيئة آمنة مزدهرة بأبنائها، ونستذكر بفخرٍ مسيرةَ الأجداد والآباء التنموية التي جعلت المملكة نموذجًا يحتذى، ونحتفل بالذكرى الرابعة والتسعين لهذا اليوم العظيم الذي وحّد فيه المؤسسُ أرجاءَ الوطن، كما وحّد الكلمةَ بعد الفرقة ليؤسس لنا وطنًا عظيمًا".