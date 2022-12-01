مركز العنود "شدن" يحتفل باليوم العالمي للطفل

وتنوّعت الأركان في الكرنفال، وبدأت رحلة الأطفال من ركن قرية شدن الذي انطلقوا فيه بالرسم، ومن ثم ركن فن الأوريجامي الذي تعلموا فيه مهارات طي الورق بالطريقة اليابانية.