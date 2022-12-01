مركز العنود "شدن" يحتفل باليوم العالمي للطفل

احتفلت مؤسسة الأميرة العنود، ممثلة في مركز "شدن" لتنمية الطفل والأسرة، على مدى يومين، باليوم العالمي للطفل.
جاء ذلك عبر فعالية كرنفال "شدن" السنوية، التي تُقدم للأطفال وتساهم بتنمية مهاراتهم وتستثمر جهودهم وعقولهم بالأنشطة النافعة.
وتنوّعت الأركان في الكرنفال، وبدأت رحلة الأطفال من ركن قرية شدن الذي انطلقوا فيه بالرسم، ومن ثم ركن فن الأوريجامي الذي تعلموا فيه مهارات طي الورق بالطريقة اليابانية.
وانتقالًا إلى ركن البيئة الذي من خلاله تحصلوا على المعلومات المفيدة لهم حول البيئة، وعملوا على زراعة النباتات.
ثم انتقل الأطفال إلى ركن التركيب حيث تنمية روح العمل الجماعي، والتعاون على تركيب لوحة فنية لليوم العالمي للطفل.
وبعدها كانت فقرة المسرح الذي جرى خلاله عرض مسرحية بشخصيات كرتونية محملة برسائل تنمي القيم الحميدة لدى الأطفال.
وجاء ركن التصوير توثيقًا للحظاتهم السعيدة؛ حيث التقطت فيه صور تذكارية لكل طفل داخل إطار يختاره حسب ما يتمنى أن يكون مستقبلًا.
واستمرت رحلة الأطفال بزيارة ركن الفضاء الذي استعرض من خلاله معلومات عامة عن الفضاء والكواكب، واختتم الكرنفال فعالياته بتكريم الأطفال في ركن الهدايا.
يذكر أن مركز "شدن" يُساهم دومًا في تحقيق مخرجات نوعية؛ إذ استفاد من الكرنفال 176 طفلًا، وعمل على تنظيمهم 15 متطوعًا/ـة بواقع 300 ساعة تطوعية.