محافظ جدة يكرم 1786 حافظاً وحافظة لكتاب الله

يذكر أنه أقيم صباح اليوم حفل تكريمي لحافظات القرآن بالشطر النسائي بحضور الأميرة منال بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز و شخصيات نسائيّة من سيدات المجتمع و من المختصات بعلوم القرآن، وأعلنت فيه أسماء الـ 13 الأوائل من الحافظات وهنّ على النحو التالي: الأولى مريم محمود فتحي ، الثانية ساره احمد الشريف، الثالثة ثريا عبدالمجيد يحي ناصر، الرابعة سمية أحمد علي أحمد ، الخامسة آية سيد أنور ، السادسة فاطمة رفيق كونداثيل، السابعة أفنان موسى الأمين ، الثامنة رقية خالد العزوني، التاسعة فضيله علي عمر سليمان، العاشرة سامية نور الاسلام سراج الاسلام، الحادية عشر اسيل غازي باصويطين، الثانية عشر حليمه يونس ، الثالثة عشر أروى شاة جلال أبو سليمان.