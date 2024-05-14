محافظ جدة يكرم 1786 حافظاً وحافظة لكتاب الله

كرّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم، 1786 حافظاً وحافظة لكتاب الله خلال الحفل السنوي الذي أقامته جمعية "خيركم" لتعليم القرآن وتحفيظه مساء اليوم.
واستهل الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة للقارئ خالد باناجه، بعدها رحب رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي بمحافظ جدة لتشريفه حفل الجمعية، مستعرضاً أبرز منجزاتها خلال العام.
وفي مقدمة المنجزات وصول عدد المستفيدين من برامجها لأكثر من مليونين ومائتي ألف (2,200,000) مستفيد ومستفيدة في (139) دولة حول العالم، وتكريم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للجمعية لحصولها على المركز الأول بجائزتي التميز في العمل الخيري على مستوى المملكة، وحصول ست طالبات من "خيركم" على المراكز الأولى في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات على مستوى المملكة، وتحقيق طلاب وطالبات الجمعية على المراكز الأولى في مسابقة جامعة جدة القرآنية.
وعبر المهندس حنفي عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (حفظهما الله) لما يوليانه من عناية بالقرآن الكريم طباعة وتعليماً ودستوراً لهذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي والرسالة.
كما تقدم بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على دعمهم لخيركم لتحقيق رسالتها وأهدافها والتي تعود بالفائدة والنفع على أبناء وبنات الوطن بجميع فئاتهم العمرية ، ولجميع الداعمين والرعاة والعاملين في خيركم من موظفين ومعلمين ومعلمات على جهودهم الكبيرة والمتفانية لتخريج جيلٍ قرآنيٍ نافعٍ لمجتمعه، أمينٍ على وطنه، مخلصٍ لولاة أمره.
وبعد أن شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الجمعية وعن خطتها الاستراتيجية الرابعة ، هنأ المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفاظ وحافظات القرآن الكريم ، داعياً المولى لهم بالتوفيق وأن يكونوا لبنة صالحة لدينهم ووطنهم ومجتمعهم.
وفي ختام الحفل كرّم الأمير سعود بن جلوي الطلاب الـ13 الأوائل على مستوى محافظة جدة ورعاة وداعمي حلقات القرآن الكريم.
وجاء ترتيب الطلاب الـ13 الأوائل على النحو التالي: الأول حمزة محمد القصار ، الثاني عبدالرحمن زكي مفتي ، الثالث يوسف مساعد الرحيلي ، الرابع مهند مأمون عويضه ، الخامس زياد الحسين مشحوت ، السادس بدر بندر محنبي ، السابع عمار عبدالعزيز باحداد ، الثامن موسى راشد ابن راشد ، التاسع عبدالله عبد الأحد شيخ جهان ، العاشر هارون راشد ابن راشد، الحادي عشر عبدالرحمن تاج الدين خان زاده ، الثاني عشر محمد علاء الدين السحرتي ، الثالث عشر إسحاق شريف محمد .
يذكر أنه أقيم صباح اليوم حفل تكريمي لحافظات القرآن بالشطر النسائي بحضور الأميرة منال بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز و شخصيات نسائيّة من سيدات المجتمع و من المختصات بعلوم القرآن، وأعلنت فيه أسماء الـ 13 الأوائل من الحافظات وهنّ على النحو التالي: الأولى مريم محمود فتحي ، الثانية ساره احمد الشريف، الثالثة ثريا عبدالمجيد يحي ناصر، الرابعة سمية أحمد علي أحمد ، الخامسة آية سيد أنور ، السادسة فاطمة رفيق كونداثيل، السابعة أفنان موسى الأمين ، الثامنة رقية خالد العزوني، التاسعة فضيله علي عمر سليمان، العاشرة سامية نور الاسلام سراج الاسلام، الحادية عشر اسيل غازي باصويطين، الثانية عشر حليمه يونس ، الثالثة عشر أروى شاة جلال أبو سليمان.