المعرض والمؤتمر الدولي للبناء المستدام يختتم أيامه بحضور كثيف من الزوار

كما استعرض المؤتمر خلال جلساته البناء المبني على البيانات والذكاء الاصطناعي والرقمنة من أجل الكفاءة والتحسين وكيفية تنظيم البيانات في قطاع المقاولات والبناء وأهمية تحليل البيانات للوصول لمرحلة متقدمة في أتمتة الذكاء الاصطناعي وعملية البناء المستدام وطرق تطبيقه والتحديات التي يواجهها الذكاء الاصطناعي لتطبيقه بشكل أفضل مستقبلاً بحيث يكون أكثر فاعلية ومستدام من خلال عدم تأثيره على البيئة، كما تطرق إلى أهمية تنظيم البيانات لمراقبة عملية التحول وتعظيم الفائدة من الذكاء الاصطناعي حتى يكون هناك قاعدة بيانات منظمة وسهلة، ودور الذكاء الاصطناعي في عملية تصميم المباني والحصول على أفضل التصاميم وكذلك أفضل موقع للبناء والعوامل البيئية في الوصول لمبنى مستدام يوفر الطاقة.