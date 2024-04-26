مؤتمر صحة الطفل بجامعة المؤسس يختتم أعماله بعد مناقشة جملة من المواضيع الهامة

اختتم الملتقى الخامس لصحة الطفل الذي نظّمته جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في قسم الأطفال بكلية الطب، أعماله، اليوم الجمعة، بنجاح، بعد أنْ بحث العديد من المواضيع التي تناولت جوانب الذكاء الاصطناعي في الطب، والعلاج المبتكر بهرمونات النمو، ورعاية الأطفال المرضى سريريًّا في بيئة الرعاية الصحية المنزلية، وتقييم الألم وإدارته في الرعاية التلطيفية للأطفال، وجديد العلاج بهرمونات النمو، وابتلاع الأجسام الغريبة عند الأطفال، ونطاق القسطرة القلبية التداخلية عند الأطفال، وكيفية قراءة تخطيط القلب لأطباء الأطفال.