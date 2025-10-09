"بيئة الطائف" تشارك جمعية آفاق لعلوم الفلك في أسبوع الفضاء العالمي 2025 بمبادرة للتشجير

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، بالتعاون مع جمعية آفاق لعلوم الفلك، في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2025، الذي يُعد أكبر حدث فلكي عالمي، وتُقام فعالياته هذا العام تحت شعار "العيش في الفضاء" (LIVING IN SPACE)، بمشاركة أكثر من 92 دولة ونحو 15 ألف فعالية حول العالم.