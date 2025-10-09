"بيئة الطائف" تشارك جمعية آفاق لعلوم الفلك في أسبوع الفضاء العالمي 2025 بمبادرة للتشجير

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، بالتعاون مع جمعية آفاق لعلوم الفلك، في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2025، الذي يُعد أكبر حدث فلكي عالمي، وتُقام فعالياته هذا العام تحت شعار "العيش في الفضاء" (LIVING IN SPACE)، بمشاركة أكثر من 92 دولة ونحو 15 ألف فعالية حول العالم.
وجاءت مشاركة المكتب والجمعية في هذه المناسبة العالمية من خلال تنفيذ مبادرة بيئية للتشجير وتوزيع الشتلات، تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والمجتمعي، بمشاركة عدد من منسوبي المكتب وأعضاء الجمعية إلى جانب مجموعة من المتطوعين والمهتمين بمجالي الفلك والبيئة.
وأكدت هذه المشاركة على أهمية التكامل بين العلوم البيئية والفلكية في ترسيخ قيم الاستدامة ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز المسؤولية البيئية والمجتمعية، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة.