"أوبريت ومسيرات وعروض مرئية".. "تعليم الدوادمي" تحتفي باليوم الوطني ٩٣

احتفلت إدارة تعليم الدوادمي باليوم الوطني ٩٣ تحت شعار "نحلم ونحقق"، بعدد من الفعاليات والبرامج المتنوعة، استمرت طيلة أسبوع كامل؛ حيث نفذت أنشطة داخل الإدارة والمدارس وفعاليات أخرى داخل المحافظة.
واشتملت الفعاليات على حفل الإدارة الرسمي الذي رعاه محافظ الدوادمي سلطان سعد السديري وحضره مدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي، ومديرو الشرطة، والمرور، والدفاع المدني، والسجن، والدوريات الأمنية والمستشفى، ونائب مدير المطار، ونائب رئيس البلدية، وعدد من المسؤولين وجمع من الأهالي.
بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم، تلاه كلمة مدير التعليم، ثم عرض مرئي عن فعاليات الإدارة للاحتفاء باليوم الوطني.
وتخلل الحفلَ "أوبريت" مباشر بعنوان "نحلم ونحقق"، وتدشين المشاريع التعليمية، ثم تكريم الجهات الحكومية والمؤسسات المتعاونة والمشاركة في فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني.
وتابع الجميع المسيرة الراجلة للفِرَق الكشفية التي جابت شوارع المحافظة متوشحة بالأعلام والشعارات الوطنية.
وتنوعت أنشطة الاحتفال باليوم الوطني التي نفذتها الإدارة طيلة أسبوع كامل، وكان أبرز تلك الفعاليات: كلمات وطنية لكل من مدير التعليم والمساعد للشؤون التعليمية والمساعد للشؤون المدرسية، والمساعدة للشؤون التعليمية.. كما رعى محافظ الدوادمي الحفل المُقَام في مدرسة الدوادمي الثانوية بمناسبة اليوم الوطني الـ93 بحضور مدير التعليم وعدد من القيادات التعليمية.
واشتملت الفعاليات على توزيع بطاقات تهنئة من جميع إدارات وأقسام الإدارة، ومشاركة طلاب التربية الخاصة بالتعبير عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني، إضافة إلى تنفيذ برومو "نحلم ونحقق".
وشارك أطفال روضات الدوادمي في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، بزيارتهم لمدير التعليم، والتعبير عن مشاعرهم وحبهم للوطن، وإطلاق البالونات الخضراء في بهو الإدارة بكل فرحة وسرور.
وتضمنت الأنشطة: فعالية الشاشة العملاقة عند مبنى الإدارة والتي تبث العروض الوطنية، والعرضة السعودية؛ فيما تم توزيع الأعلام والشالات الوطنية على المارة من قِبَل مدير التعليم والحضور.
واشتملت الفعاليات على مسيرة إدارة التعليم بالسيارات الرسمية والحافلات المدرسية التي تحمل شعار اليوم الوطني وأعلام المملكة، إضافة إلى تنفيذ فقرة مشاعر الطلاب والطالبات وتبادل التهاني بمناسبة اليوم الوطني.