"أوبريت ومسيرات وعروض مرئية".. "تعليم الدوادمي" تحتفي باليوم الوطني ٩٣

واشتملت الفعاليات على حفل الإدارة الرسمي الذي رعاه محافظ الدوادمي سلطان سعد السديري وحضره مدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي، ومديرو الشرطة، والمرور، والدفاع المدني، والسجن، والدوريات الأمنية والمستشفى، ونائب مدير المطار، ونائب رئيس البلدية، وعدد من المسؤولين وجمع من الأهالي.