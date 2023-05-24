رئيس "غرفة تبوك" يبحث تعزيز العلاقات التجارية بين فرنسا والمملكة

وقال رئيس مجلس الإدارة "الفاخري": إن اللقاء بحث العديد من فرص التعاون بعدد من المجالات، معربًا عن تطلّع "غرفة تبوك" لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال بالمملكة ونظرائهم في فرنسا، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الفرنسية.