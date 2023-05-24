رئيس "غرفة تبوك" يبحث تعزيز العلاقات التجارية بين فرنسا والمملكة

استقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك عماد بن سداد الفاخري، وعدد من منسوبي الغرفة، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، والوفد المرافق له.
وتناولت الزيارة تعزيز العلاقات التجارية بين فرنسا والمملكة، وكيفية تنمية العلاقة بين رجال المال والأعمال في منطقة تبوك ونظرائهم بفرنسا، والاستفادة من معطيات رؤية المملكة 2030، وما تشهده المملكة من حراك متنامٍ في مختلف الأصعدة.
وقال رئيس مجلس الإدارة "الفاخري": إن اللقاء بحث العديد من فرص التعاون بعدد من المجالات، معربًا عن تطلّع "غرفة تبوك" لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال بالمملكة ونظرائهم في فرنسا، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الفرنسية.