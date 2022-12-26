وزيرة الثقافة الجيبوتية تُشيد بجهود "الندوة العالمية" مع الشباب في بلادها

كما تسلمت الوزيرة الجيبوتية، من الندوة عددًا من المعدات والأجهزة الحرفية والرياضية؛ دعمًا لمراكز التنمية الشبابية، من أجل صقل مواهب الشباب وتمكينهم حرفيًا ورياضيًا وحمايتهم من الانحرافات الأخلاقية والسلوكية وتوجيههم إلى النافع المفيد.