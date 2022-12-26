وزيرة الثقافة الجيبوتية تُشيد بجهود "الندوة العالمية" مع الشباب في بلادها

أشادت وزيرة الشباب والثقافة الجيبوتية الدكتورة هبو مؤمن عسوه، اليوم الاثنين، بجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وعملها المميز في أوساط الشباب الجيبوتي، وما تقدمه من برامج نوعية بالمجال التعليمي التقني.
جاء ذلك لدى استقبالها مدير مكتب الندوة في جيبوتي ميسرة سيف؛ لبحث العديد من القضايا المتعلقة بالشباب الجيبوتي، باعتبار الندوة العالمية شريكًا أساسيًا في دعم قضايا الشباب، ومنظمة رائدة لشباب مميز.
كما تسلمت الوزيرة الجيبوتية، من الندوة عددًا من المعدات والأجهزة الحرفية والرياضية؛ دعمًا لمراكز التنمية الشبابية، من أجل صقل مواهب الشباب وتمكينهم حرفيًا ورياضيًا وحمايتهم من الانحرافات الأخلاقية والسلوكية وتوجيههم إلى النافع المفيد.
وتتكون هذه الأجهزة من: ماكينات خياطة، وعشرات الأجهزة والتجهيزات الرياضية؛ لدعم البرامج والفعاليات الرياضية النوعية.
وثمن مدير مكتب الندوة، جهود المملكة حكومة وشعبًا على هذا العطاء السخي في دعم الشباب؛ إيمانًا منها بدورهم الفاعل في الحياة ومسيرة الإصلاح وخدمة المجتمعات والأوطان.