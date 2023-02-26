"أيتام جدة" يحتفلون بيوم التأسيس بفعاليات وبرامج وطنية بمشاركة 30 من الأرامل والأمهات

وتفصيلًا: رفع المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، بهذه المناسبة التي تُعيد ذكرى تأسيس هذا الوطن قبل ثلاثة قرون، على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود، وصولًا إلى ما تعيشه المملكة اليوم من تطوّر وتقدّم على جميع المستويات، وفي مختلف المجالات؛ ومنها ذلك الدعم الكبير الذي يجده القطاع غير الربحي وفق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي فيه إلى 5%.