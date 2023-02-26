"أيتام جدة" يحتفلون بيوم التأسيس بفعاليات وبرامج وطنية بمشاركة 30 من الأرامل والأمهات

احتفلت جمعية رعاية الأيتام بجدة، التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بمناسبة يوم التأسيس التي توافق 22 فبراير من كلّ عام، بعدد من الفعاليات والبرامج الوطنية.
وتفصيلًا: رفع المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، بهذه المناسبة التي تُعيد ذكرى تأسيس هذا الوطن قبل ثلاثة قرون، على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود، وصولًا إلى ما تعيشه المملكة اليوم من تطوّر وتقدّم على جميع المستويات، وفي مختلف المجالات؛ ومنها ذلك الدعم الكبير الذي يجده القطاع غير الربحي وفق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي فيه إلى 5%.
وأوضح "ناقرو" أن الجمعية نفّذت عدة برامج وفعاليات لزيادة انتماء مستفيديها، وتعزيز ولائهم لوطنهم وقيادتهم. وشملت برنامج "قناديل"، بمشاركة 30 من الأرامل، أمهات الأيتام، وفعاليات للبنات الصغار ضمن برنامج عناية، شاركت فيه 30 طفلة، وفعالية بالشراكة مع مطاعم السفرة وفندق WA؛ حيث تمّت استضافة 30 طفلة مشاركة.
وأضاف "ناقرو": إن الاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية فيه تعزيز للقيم الوطنية، وتثقيف للمجتمع بهذه المناسبة العظيمة، وقصة البناء الأولى لهذه البلاد، التي احتضنت جميع أبنائها بالحبّ والعطاء، ومسحت بيدٍ من حنان على أولئك الذين فقدوا آباءهم، وذلك من منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ولا يزال هذا الخير، ولله الحمد؛ حيث يعيش الجميع في أمن وسلام، وحياة رغيدة، وعيش هانئ.