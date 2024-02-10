بمشاركة 92 ألف طالب وطالبة.. "تعليم محايل" تستعد للاحتفاء بيوم التأسيس

تستعد إدارة تعليم محايل عسير، غدًا الأحد للاحتفاء بيوم التأسيس، وذلك في مكاتب التعليم ومختلف مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية والتعليم المستمر، بمشاركة أكثر من92 ألف طالب وطالبة عبر حزمة من الفعاليات المتنوعة تستمر حتى الخميس المقبل.