بمشاركة 92 ألف طالب وطالبة.. "تعليم محايل" تستعد للاحتفاء بيوم التأسيس

تستعد إدارة تعليم محايل عسير، غدًا الأحد للاحتفاء بيوم التأسيس، وذلك في مكاتب التعليم ومختلف مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية والتعليم المستمر، بمشاركة أكثر من92 ألف طالب وطالبة عبر حزمة من الفعاليات المتنوعة تستمر حتى الخميس المقبل.
وصرح مدير تعليم محايل عسير علي بن أحمد آل معنتر، أن احتفاء الإدارة بيوم التأسيس في جميع قطاعاتها التعليمية؛ يأتي إيمانًا بقيمة هذه المناسبة الوطنية وأهميتها في تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء بعمق تاريخ الدولة السعودية وترسيخ اعتزازه بوطنه وقيادته وتاريخه.
وقال إن الإدارة بجميع منسوبيها وطلابها وطالباتها ستشارك في الاحتفاء بهذه المناسبة بحزمة متنوعة من الفعاليات التي تعبر عن ارتباطنا الوثيق وارتباط أجدادنا بالقيادة عبر التاريخ تحت راية التوحيد، تذكيرًا بسير أئمة وملوك وأمراء هذه الدولة المباركة.
وأوضح "آل معنتر" أنه جرى إعداد خطة مركزية شاملة للاحتفاء بيوم التأسيس تتضمن إنتاج وتصميم العديد من المواد الإعلامية من أخبار وتغطيات وتصاميم وفيديوهات سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الإعلامية المعتمدة وعبر حسابات الإدارة المختلفة.