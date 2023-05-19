"البيئة" تحدد موعد حفل جائزة أمير حائل للتميز البيئي يوم 5 يونيو المقبل

حدد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل يوم الاثنين الموافق 5 يونيو القادم، موعداً لحفل جائزة أمير منطقة حائل للتميز البيئي، الذي يقام في مركز الروشن للمعارض والمؤتمرات.
وتفصيلاً، تعد هذه الجائزة الحدث الأهم لتشجيع الممارسات البيئية السليمة وتأصيلها في منطقة حائل، حيث تشتمل مسارات الجائزة الـ5 على مسار "الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، والأفراد، والجمعيات والروابط الخضراء، والإنتاج العلمي، والمحافظات والمراكز والقرى".
وبيّن مدير فرع الوزارة فهد الحسني أن الجائزة تحظى برعاية أمير منطقة حائل لحماية البيئة وتنميتها وتشجيع الممارسات البيئية السليمة في المنطقة، من خلال هذه الجائزة وغيرها من الفعاليات والأنشطة البيئية، مضيفاً أن الجائزة ستقام كل عام لتحفيز المجتمع المحلي والاهتمام بمفهوم البيئة المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة في مجال البيئة بالمنطقة.
وأشار إلى أن الجائزة تمثل إحدى الدعائم الهامة في تشجيع العمل البيئي ونشر الوعي، وحافزاً نحو تأمين مستقبل أبنائنا والحفاظ على مواردنا الطبيعية، ولتعاظم الأضرار التي لحقت بالبيئة بشكلٍ عام، داعياً جميع المهتمين والراغبين في المشاركة بمسارات الجائزة حسب التخصص المطروح عبر رابط الموقع الإلكتروني للجائزة.
وأكد "الحسني" أن الجائزة تعكس اهتمام أهالي منطقة حائل في بيئتهم ونافذة لإبراز الممارسات البيئة المتميزة من أبناء المنطقة والدوائر الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن آخر موعدٍ لاستلام المشاركات سيكون يوم 25 من شهر مايو الجاري.