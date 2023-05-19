"البيئة" تحدد موعد حفل جائزة أمير حائل للتميز البيئي يوم 5 يونيو المقبل

وبيّن مدير فرع الوزارة فهد الحسني أن الجائزة تحظى برعاية أمير منطقة حائل لحماية البيئة وتنميتها وتشجيع الممارسات البيئية السليمة في المنطقة، من خلال هذه الجائزة وغيرها من الفعاليات والأنشطة البيئية، مضيفاً أن الجائزة ستقام كل عام لتحفيز المجتمع المحلي والاهتمام بمفهوم البيئة المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة في مجال البيئة بالمنطقة.