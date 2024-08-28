بالصور.. مستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة يُقيم فعاليات الرضاعة الطبيعية

وأبانت أن الرضاعة الطبيعية تشكل اللقاح الأول الذي يُعطى للرضيع؛ حيث يحتوي حليب الأم على مزيج فريد من العناصر الغذائية والعديد من الأجسام المضادة التي تساعد في حماية الرضيع من العدوى والأمراض، ويعد مصدراً غنياً بالأجسام المضادة التي تحمي الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي من البكتيريا والفيروسات.