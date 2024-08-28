بالصور.. مستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة يُقيم فعاليات الرضاعة الطبيعية

فعّل مستشفى الولادة والأطفال التخصصي عضو تجمع جدة الصحي الثاني ممثلاً بلجنة دعم الرضاعة الطبيعية بمستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة فعاليات الرضاعة الطبيعية بـ 8 بوثات توعوية للأمهات تحت شعار "رايتك بيضاء وبداية طبيعية" في بهو العيادات الخارجية؛ بهدف نشر التوعية بفوائد الرضاعة الطبيعية وأهميتها للأم والطفل.
واحتوت الفعاليات على بوثات توعوية حول صحة المرأة الحامل، وبوث لتحفيز الأمهات على أهمية متابعة الحمل بشكل منتظم في أقرب مركز صحي حكومي للمنزل، وبوث آخر توعوي عن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل وفوائد الملامسة الجسدية بين الأم والطفل في الساعات الأولى بعد الولادة، كذلك بوثات توعوية حول فوائد المساكنة بين المولود والأم والاعتصار وتخزين الحليب وحجم معدة الطفل والأوضاع الصحيحة للرضاعة الطبيعية وعن تغذية الأم المرضعة وصحة أسنان الرضيع.
من جانبها، أوضحت منسقة الرضاعة الطبيعية بمستشفى الولادة والأطفال التخصصي الدكتورة هتون محمد كمال صفدر استشاري عناية مركزة حديثي الولادة واستشاري دولي رضاعة طبيعية أن العالم يحتفل سنوياً بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لمنح الأطفال في كل مكان في العالم أفضل بداية للحياة.
وأكدت "صفدر" أن الالتزام بالرضاعة الطبيعية حصراً طوال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل يسهم في نموه العاطفي والنفسي والعقلي ووقايته من نقص التغذية وتعزيز نمو الدماغ لديه ورفع نسبة الذكاء عنده والحد أيضاً من مخاطر إصابته بالسمنة وأمراض أخرى.
وأبانت أن الرضاعة الطبيعية تشكل اللقاح الأول الذي يُعطى للرضيع؛ حيث يحتوي حليب الأم على مزيج فريد من العناصر الغذائية والعديد من الأجسام المضادة التي تساعد في حماية الرضيع من العدوى والأمراض، ويعد مصدراً غنياً بالأجسام المضادة التي تحمي الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي من البكتيريا والفيروسات.
وتؤكد لجنة دعم الرضاعة الطبيعية بمستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة على الحاجة إلى تحسين تشجيع الأم على الرضاعة الطبيعية، فهو ليس فقط مسؤولية الكادر الصحي، بل مسؤولية الأسرة أيضاً والمجتمع.