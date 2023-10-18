"محافظ شرورة" يناقش الخطط والاستعدادات للمهرجان الشتوي السادس

وأكد "العنزي" ضرورة تقديم فعاليات وبرامج نوعية بعيدًا عن التقليدية، تستهدف كافة شرائح المجتمع في ظل دعم وتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وحث الجميع على بذل كل الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، وتذليل كل الصعوبات أمام زوار وأهالي المحافظة، وإظهار المهرجان بالشكل الذي يطمح فيه الأهالي والزوار ويرتقي إلى تطلعات أمير المنطقة ونائبه.