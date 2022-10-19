جمعية "بناء" تطلق الدفعة السادسة من "تمكين الأمهات"

وأردف: الجمعية تفخر بالشراكة النوعية مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وذلك في إعداد الدراسات التي تساهم في الاحتياجات التدريبية لأمهات الأيتام والعمل مع كلية الدراسات التطبيقية بالجامعة على تصميم وتنفيذ البرنامج الذي يساهم في تنمية مهاراتهن وتزويدهن بالمعارف وتبادل الخبرات فيما بينهن لمساندتهن في تربية وتأهيل وإصلاح أبنائهن الأيتام.