لتنمية الرقابة في المنشآت الغذائية.. "اليوسف" يدشن مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي

وتم إطلاق الخدمات التدريبية للمركز تحت إشراف الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات بالأمانة، والتي تعنى بإنهاء الإجراءات المحدثة لإصدار الشهادات الصحية الموحدة للعاملين (رخصة ممارسة العمل) في المنشآت التجارية والغذائية المستهدفة في البرنامج المحدّث المعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتدريب وتثقيف العاملين على اتباع أفضل الأساليب والممارسات العالمية في تعزيز الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء، للحد من حوادث التسمم الغذائي لدى المستهلكين، وتحقيق المعايير المطلوبة في تأهيل العاملين في قطاعات المنشآت الصحية والغذائية على تدابير الوقاية الصحية، ورفع مستوى الوعي للوصول إلى أساليب الرقابة الذاتية إلى جانب التعرف على الأخطار الكامنة والمتوقعة فـي بيئة العمل وصولاً إلى خلق منظومة عمل صحية متكاملة في القطاعات المستهدفة بالبرنامج.