لتنمية الرقابة في المنشآت الغذائية.. "اليوسف" يدشن مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي

دشن أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، اليوم الثلاثاء، وبحضور وكيل الأمين للخدمات الدكتور محمد بديوي وفريق الأمانة المختص مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، الذي يهدف إلى تنمية الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية، ويسهم في رفع وتقييم مستوى الوعي للعاملين في المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة، وشمل التدشين مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي بالمدينة، ومبادرة مركز التدريب لتقديم برنامج التثقيف الصحي بتبوك.
وتم إطلاق الخدمات التدريبية للمركز تحت إشراف الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات بالأمانة، والتي تعنى بإنهاء الإجراءات المحدثة لإصدار الشهادات الصحية الموحدة للعاملين (رخصة ممارسة العمل) في المنشآت التجارية والغذائية المستهدفة في البرنامج المحدّث المعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتدريب وتثقيف العاملين على اتباع أفضل الأساليب والممارسات العالمية في تعزيز الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء، للحد من حوادث التسمم الغذائي لدى المستهلكين، وتحقيق المعايير المطلوبة في تأهيل العاملين في قطاعات المنشآت الصحية والغذائية على تدابير الوقاية الصحية، ورفع مستوى الوعي للوصول إلى أساليب الرقابة الذاتية إلى جانب التعرف على الأخطار الكامنة والمتوقعة فـي بيئة العمل وصولاً إلى خلق منظومة عمل صحية متكاملة في القطاعات المستهدفة بالبرنامج.
واطلع المهندس "اليوسف" على ما يقدمه المركز من خدمات التدريب والتثقيف الصحي من خلال الحقائب التثقيفية بلغات متعددة لمختلف الانشطة، إلى جانب تهيئة القاعات التدريبية المجهزة بطاقة استيعابية تصل إلى (٣٠٠) عامل/ عاملة في اليوم، وذلك لإصدار شهادات صحية للعاملين يومياً عن طريق الاختبار الإلكتروني، إلى جانب قاعات التدريب العملي والاختبار على خدمات المطاعم والإعاشة وخدمات الغسيل ومحال الحلاقة والتزيين النسائي، وغيرها من الأنشطة التجارية المرتبطة بمجالي الغذاء والصحة العامة.
وأكد أمين تبوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لاعتماد ربط إصدار الشهادة الصحية للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة باجتياز اختبار وتقييم التثقيف الصحي، حيث سيتم تثقيف العمالة بمعلومات وحقائق علمية (نظرية، عملية) وخبرات وأنماط سلوكية صحيحة، بهدف تغيير السلوك والعادات الخاطئة وتصحيحها والوصول إلى ممارسات صحية سليمة.