"أمانة الطائف" ترصد مخالفات المباني قيد الإنشاء في 30 حيًا وموقعًا بالمحافظة

سيّرت أمانة الطائف فِرق رقابة المباني على المنشآت الجاري العمل فيها؛ وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية خلال أعمال البناء، وتم تغطية 30 حيًا وموقعًا بأنحاء المحافظة خلال الشهر المنصرم.
وفي التفاصيل، جرى رصد المخالفات في المباني تحت الإنشاء، وتمثلت التجاوزات في تنفيذ أعمال الخلطة على أسفلت الشوارع والأرصفة، وعدم وجود عقد إشراف من مكتب هندسي، وتخزين مواد البناء على الأرصفة والطرقات، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء، وعدم تأمين حاوية، أو وجود لوحة توضح بيانات الرخصة، كذلك عدم تسوير الموقع وفق الاشتراطات البلدية، أو تسوير الأراضي الفضاء حسب اشتراطات "بلدي"، إضافة إلى عدم الالتزام بشروط السلامة أثناء العمل.
وأهابت الأمانة بملاك المباني والمقاولين للالتزام باشتراطات تراخيص البناء، والحفاظ على سلامة العاملين والمجاورين لمواقع العمل والإنشاءات، والامتثال للاشتراطات والمتطلبات الواجب اتباعها في المباني قيد الإنشاء؛ حتى لا يتعرض المخالفون لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وفق الأنظمة والتعليمات.
وأشارت إلى استمرار قيام فِرق رقابة البناء والتعديات تنفيذ جولات رقابية دورية على المواقع كافة، التي تشمل الحاصلين على رخص البناء والترميم والهدم والتسوير، علاوة على تعديات البناء طوال أيام الأسبوع، ودون توقف، في إطار جهود ضبط التنمية والامتثال بالمباني والمنشآت كافة، ومتابعة المباني قيد الإنشاء؛ للتأكد من الالتزام بشروط رخص البناء، وتطبيق المخططات المعتمدة.
وقد نفذت الأمانة خلال الفترة الماضية حملات رقابية مكثفة على المباني قيد الإنشاء في إطار جهود الأمانة الرامية إلى الحد من مخالفات البناء بأنواعها، ورفع مستوى جودة المشاريع، والخروج ببيئة عمرانية صحية.. وتم إلزام المخالفين بمعالجة المخالفات التي تم رصدها، وتوجيه إنذارات، وتطبيق اللائحة على المخالفين.