"أمانة الطائف" ترصد مخالفات المباني قيد الإنشاء في 30 حيًا وموقعًا بالمحافظة

وفي التفاصيل، جرى رصد المخالفات في المباني تحت الإنشاء، وتمثلت التجاوزات في تنفيذ أعمال الخلطة على أسفلت الشوارع والأرصفة، وعدم وجود عقد إشراف من مكتب هندسي، وتخزين مواد البناء على الأرصفة والطرقات، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء، وعدم تأمين حاوية، أو وجود لوحة توضح بيانات الرخصة، كذلك عدم تسوير الموقع وفق الاشتراطات البلدية، أو تسوير الأراضي الفضاء حسب اشتراطات "بلدي"، إضافة إلى عدم الالتزام بشروط السلامة أثناء العمل.