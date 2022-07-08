"بيئة الطائف" تؤكد جاهزية "المسالخ "لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد

وأضاف القاضي أن الأسواق والمسالخ تخضع لمراقبين تم توزيعهم على نطاق واسع لضمان سير الأعمال على الوجه الصحيح ولاسيما عند مداخل أسواق المواشي لتسهيل دخول وخروج السيارات وكذلك بصالات الانتظار بالمسالخ لتنظيم وقوف المستفيدين فضلاً عن دور الأطباء البيطريين في تكثيف الجولات الرقابية داخل أسواق الماشية لإرشاد المواطنين والمقيمين عن كيفية اختيار الأضاحي، بالإضافة إلى الكشف الظاهري عليها قبل الشراء.