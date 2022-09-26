محافظ شرورة يفتتح معرض "حكاية وطن" للأعمال الطلابية الوطنية

فيما ألقى مدير تعليم شرورة، الدكتور فايز الأسمري، كلمةً رحَّب فيها براعي الحفل والحضور كافة، وأكد أن هذا اليوم ذكرى غالية على قلوبنا نحن أبناء السعودية، نستذكر فيها أمجاد الماضي، ونعيش رغد الحاضر، ونستشرف روعة المستقبل.