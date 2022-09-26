محافظ شرورة يفتتح معرض "حكاية وطن" للأعمال الطلابية الوطنية

أقامت إدارة التعليم بمحافظة شرورة مساء اليوم حفل اليوم الوطني الثاني والتسعين برعاية محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، وبحضور مدير إدارة تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري، ومديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، ومنسوبي التعليم من الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة وأولياء الأمور، على مسرح مدارس نهج الرواد الأهلية.
وافتتح المحافظ معرض اليوم الوطني بعنوان "حكاية وطن"، الذي يحتوي على أعمال الطلاب والطالبات الوطنية من رسومات وأعمال فنية وحرفية، إضافة إلى ركن الطفولة المبكرة.
وكان الحفل قد بدأ بالسلام الملكي الذي قدمه طلاب الكشافة، واستمع الحضور لآيات من الذكر الحكيم، وفقرة الزامل الترحيبي من تقديم طلاب المرحلة الثانوية.
فيما ألقى مدير تعليم شرورة، الدكتور فايز الأسمري، كلمةً رحَّب فيها براعي الحفل والحضور كافة، وأكد أن هذا اليوم ذكرى غالية على قلوبنا نحن أبناء السعودية، نستذكر فيها أمجاد الماضي، ونعيش رغد الحاضر، ونستشرف روعة المستقبل.
وأضاف: لقد اتُّخذ لهذا اليوم الوطني المجيد شعار " هي لنا دار"؛ ليبعث في نفوس السعوديين رسالة مهمة، أن هذه الدار دار عظيمة وجميلة وآمنة وسعيدة، فلنحافظ عليها؛ ليدوم عزها، ولنعمل على تطويرها وازدهارها.
وأكد أن اليوم الوطني يوم نرى فيه روح الوطن، وقوة قادته، ووفاء شعبه، وجمال خيراته، وأصالة أرضه، وعراقة تاريخه، ونماء أمجاده.
وقال: من شرورة نبعث لملكنا العظيم وولي عهده الأمين ولأمير نجران ونائبه أسمى آيات التهاني والتبريكات والعرفان من حدود دار نحن لها الفداء، كيف لا وهي لنا دار.
وفي ختام كلمته قدم الشكر والتقدير لفريق العمل كافة بتعليم شرورة، ولمدارس نهج الرواد على الاستضافة.
بعد ذلك شاهد الحضور الأوبريت الوطني بعنوان "تحت راية ابن سعود"، بمشاركة طلاب وطالبات الابتدائية والمتوسطة ورياض الأطفال. وكذلك تم عرض مونتاج بعنوان "سعوديون في قول وفعل".
ثم تقدم محافظ شرورة ومدير التعليم وقائد قوة شرورة لتكريم أبناء الشهداء والرعاة، كما قدم مدير التعليم درعًا تذكارية لراعي الحفل سعادة محافظ شرورة.
وخُتم الحفل بالعرضة السعودية بمشاركة المحافظ ومديري الجهات الحكومية والأهالي.