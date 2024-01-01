الرياض.. "الأمر بالمعروف" تواصل نشر حملة "اعتناء" وبرنامج "ولا تسرفوا" بثادق وحريملاء والغاط

يواصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، نشر محتوى حملة "اعتناء"، وبرنامج "ولا تسرفوا" التوعوي، عبر هيئات مدينة الرياض ومحافظات: ثادق، وحريملاء، والغاط، من خلال اللوحات التوعوية.
ونشرت هيئة مدينة الرياض، عبر مراكزها الإشرافية، محتوى حملة "اعتناء"، بالتعاون مع مراكز الشرط، والمدارس، والمجمعات التجارية، والحدائق، والمكتبات، عبر الشاشات الرقمية واللوحات التوعوية.
وتم تفعيل محتوى حملة "اعتناء"، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بثادق، ومشاركتها في المعرض التوعوي لمكافحة التدخين بثانوية ثادق، وثانوية مركز رغبة، وعديد من المجمعات والكافيهات والنوادي الرياضية بحريملاء، ومحطات طريق الرياض القصيم السريع في الغاط.
من جانبه، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أهمية نشر محتوى الحملة لتوعية أفراد المجتمع من الأفكار الضالة، وتحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة ودورها التوعوي.