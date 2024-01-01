الرياض.. "الأمر بالمعروف" تواصل نشر حملة "اعتناء" وبرنامج "ولا تسرفوا" بثادق وحريملاء والغاط

وتم تفعيل محتوى حملة "اعتناء"، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد بثادق، ومشاركتها في المعرض التوعوي لمكافحة التدخين بثانوية ثادق، وثانوية مركز رغبة، وعديد من المجمعات والكافيهات والنوادي الرياضية بحريملاء، ومحطات طريق الرياض القصيم السريع في الغاط.