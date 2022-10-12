"القثامي" يتفقد سير العمل بمبادرة "الأحياء النموذجية" بالطائف

أثنى أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي على جهود الأمانة في أعمال مبادرة الأحياء النموذجية والتي تشرف على تنفيذها الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، و التي تهدف إلى تطوير أحياء المدينة وجعلها أحياء نموذجية تحقق أهداف جودة الحياة، وتعزز أنسنة المدن والرفاهية لساكنيها، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وصرح "القثامي " أن الأمانة تعمل حالياً على تنفيذ العديد من مشاريع جودة الحياة ومنها الأحياء النموذجية وفق الخطط التنموية والتطويرية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجعل مدن المملكة مدناً عصرية حديثة متكاملة الخدمات وتوفر متطلبات جودة الحياة.
وأشار" القثامي " أن الجولة الميدانية تأتي لمتابعة سير العمل بالمشاريع البلدية المختلفة، ومتابعة الإنجاز والاطلاع على المراحل المنفذة في برامج الأحياء النموذجية، ونوه بعمل الأمانة وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في تخطيط المدن والأحياء، من أجل توفير أحياء نموذجية تجمع ما بين الميزات المتقدمة للمدن العصرية والراحة للقاطنين.
وكان "القثامي" قد اطلع خلال الجولة على نماذج من أعمال الأرصفة للشوارع المستهدفة، موجهاً بتكثيف العمل وتسريع وتيرة الإنجاز، مع تحقيق معايير الجودة المطلوبة، والتقيد بوسائل السلامة داخل مواقع العمل ومراعاة أوقات الذروة لسلامة العاملين وضمان مرونة الحركة المرورية بالطرق المجاورة لمواقع العمل.