"القثامي" يتفقد سير العمل بمبادرة "الأحياء النموذجية" بالطائف

وأشار" القثامي " أن الجولة الميدانية تأتي لمتابعة سير العمل بالمشاريع البلدية المختلفة، ومتابعة الإنجاز والاطلاع على المراحل المنفذة في برامج الأحياء النموذجية، ونوه بعمل الأمانة وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في تخطيط المدن والأحياء، من أجل توفير أحياء نموذجية تجمع ما بين الميزات المتقدمة للمدن العصرية والراحة للقاطنين.