"البيئة" تشارك في برنامج "فوانيس أضم الرمضانية"

أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم عبدالرحمن بن رجب المالكي، أن مكتب الوزارة يشارك في برنامج "فوانيس أضم الرمضانية"، وذلك بالتعاون مع بلدية المحافظة، وجمعية التنمية الأهلية؛ حيث يتضمن البرنامج العديد من الفعاليات المختلفة بممشى الوادي، والتي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، وتشتمل على عدد من الفعاليات الرمضانية منها البلوت والضومنة و"البلاستيشن" والشطرنج، وكرة الطائرة، والتي يشارك فيها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم بفريق أطلق عليه مسمى (مكتب الزراعة)، وتستمر الفعاليات حتى 19 رمضان تحت شعار #ستظل_خفاقاً.