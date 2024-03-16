"البيئة" تشارك في برنامج "فوانيس أضم الرمضانية"

أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم عبدالرحمن بن رجب المالكي، أن مكتب الوزارة يشارك في برنامج "فوانيس أضم الرمضانية"، وذلك بالتعاون مع بلدية المحافظة، وجمعية التنمية الأهلية؛ حيث يتضمن البرنامج العديد من الفعاليات المختلفة بممشى الوادي، والتي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، وتشتمل على عدد من الفعاليات الرمضانية منها البلوت والضومنة و"البلاستيشن" والشطرنج، وكرة الطائرة، والتي يشارك فيها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم بفريق أطلق عليه مسمى (مكتب الزراعة)، وتستمر الفعاليات حتى 19 رمضان تحت شعار #ستظل_خفاقاً.
وأضاف "المالكي" أنه "تم توزيع الشتلات والبذور على زوار الفعاليات في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في كافة المواقع بالمحافظة، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة وصولًا إلى بيئة خضراء مستدامة".
من جهته أكد نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، حرص الفرع على مشاركة المتطوعين في مبادرة "السعودية الخضراء" التي تقوم بها إدارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في إطار الجهود المستمرة للوصول للأعداد المستهدفة، التي تعد من الأولويات البيئية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبيئة.