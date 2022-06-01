500 من مديري ومديرات مدارس صبيا في لقاء افتراضي مع مدير التعليم المكلف "المسملي"

نظمت إدارة تعليم صبيا لقاء افتراضياً لأكثر من خمسمائة من مديري ومديرات المدارس برعاية مدير تعليم صبيا المكلف عثمان بن محمد مسملي، وحضور المساعد للشؤون التعليمية، ورؤساء الأقسام ومشرفي ومشرفات الإدارة المدرسية في الإدارة ومكاتب التعليم، حيث رحب مدير التعليم في بداية اللقاء بالحضور وأشاد بما بذلوه خلال الفترة الماضية، وما نتج عن ذلك من نجاحات وإنجازات على جميع المستويات بالشراكة والتكامل بين الجميع؛ ما أسهم في تجاوز التحديات وتحويلها إلى دوافع محفزة لما فيه مصلحة الميدان التعليمي.
وأكد مدير تعليم صبيا على أهمية هذا اللقاء الذي يتزامن مع قرب الاختبارات النهائية لهذا العام ١٤٤٣- واستعرض عدداً من المحاور التعليمية والمدرسية منها الانضباط المدرسي، والتحصيل الدراسي، والأداء الوظيفي، والأمن والسلامة، حيث تضمن المحور الأول التركيز على الالتزام باللوائح والأنظمة للموظفين، وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة للطلبة، وإدخال الغياب في نظام نور، وتعزيز العلاقة بين أولياء الأمور والمدرسة، وإدخال الغياب في نظام فارس، والاستمرار في تفعيل منصة مدرستي.
وفي محور التحصيل الدراسي، أشار "المسملي" إلى أن الاختبارات الدولية هي استحقاق وطني لها أهدافها العليا، ودورها في تجويد المخرجات، وتحسين مراتب المملكة على المستوى الدولي، وأهمية الاختبارات التحصيلية وضرورة نشر ثقافة الاختبارات في المجتمع المدرسي، وتشجيع الطلبة للمشاركة في الاختبارات الوطنية.
وأشاد ببرامج الموهوبين والأنشطة اللاصفية والمكتسبات التي حققتها الإدارة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والاستعداد للاختبارات النهائية ومتابعة واستكمال المناهج والمقررات، ومطابقة الأسئلة لجدول المواصفات، والتهيئة الجيدة الطلبة وتفعيل دور التوجيه الطلابي، وتهيئة البيئة الصفية وقاعات الامتحانات والتهوية الجيدة والأجواء الملائمة التي تضمن أداء الطلاب لاختباراتهم بشكل جيد.
كما ناقش الاجتماع قضية الأمن والسلامة الذي يعد محوراً مهماً، مع التنبيه على ضرورة احتواء الطلبة داخل المدارس فترة الاختبارات، وخلو الممرات من الأثاث المتكدس، والمحافظة على الأثاث المدرسي خلال فترة الصيف، وحفظ الكتب في فترة الاختبارات، ومراعاة دليل الحوكمة في تعامل المدارس مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل، مؤكداً على أن مديري ومديرات المدارس هم فرسان الميدان وبوابة النجاح، وأن الإدارة جزء من النسيج المدرسي داعمة لهم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
شهد اللقاء عديد المداخلات والاستفسارات والمقترحات لمديري ومديرات المدارس في الجوانب التعليمية والمدرسية، وبعض الصعوبات التي تواجههم في الميدان، أجاب عنها مدير التعليم مؤكداً العمل على بذل أقصى جهد لتذليلها وفق الإمكانات والموارد المتوفرة والمتاحة.