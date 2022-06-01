500 من مديري ومديرات مدارس صبيا في لقاء افتراضي مع مدير التعليم المكلف "المسملي"

وأكد مدير تعليم صبيا على أهمية هذا اللقاء الذي يتزامن مع قرب الاختبارات النهائية لهذا العام ١٤٤٣- واستعرض عدداً من المحاور التعليمية والمدرسية منها الانضباط المدرسي، والتحصيل الدراسي، والأداء الوظيفي، والأمن والسلامة، حيث تضمن المحور الأول التركيز على الالتزام باللوائح والأنظمة للموظفين، وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة للطلبة، وإدخال الغياب في نظام نور، وتعزيز العلاقة بين أولياء الأمور والمدرسة، وإدخال الغياب في نظام فارس، والاستمرار في تفعيل منصة مدرستي.