شاهد.. شابان يرفعان مخلفات تركها مرتادو أحد المواقع السياحية بـ"قنا عسير"

قام شابان بمركز قنا غرب عسير بتنظيف أحد المواقع السياحية بالمركز بعد أن تركها مرتادو الموقع.
وتفصيلاً؛ قاد خالد آل فهدة قائد فريق نجوم التطوع يرافقه العضو رياض بن أحمد مانع تظاهرة وطنية تمثلت في رفع المخلفات المتراكمة التي تركها مرتادو وادي الخب شمال مركز قنا الذي تجري به المياه ويشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار من داخل المنطقة وخارجها.
وقال "آل فهدة": شاهدنا حجم المخلفات التي طالت أرجاء الوادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنباشر الحالة ونرفع تلك المخلفات التي شوهت المكان في إجراء يهدف إلى نظافته واستمتاع الزوار بجماله، داعيًا في الوقت ذاته الجميع إلى استشعار المسؤولية وترك المكان أفضل مما كان، وسط مطالبات للجهات المختصة بتكثيف أعمال النظافة بمواقع الجذب السياحي بالمركز.