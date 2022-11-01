شاهد.. شابان يرفعان مخلفات تركها مرتادو أحد المواقع السياحية بـ"قنا عسير"

وقال "آل فهدة": شاهدنا حجم المخلفات التي طالت أرجاء الوادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنباشر الحالة ونرفع تلك المخلفات التي شوهت المكان في إجراء يهدف إلى نظافته واستمتاع الزوار بجماله، داعيًا في الوقت ذاته الجميع إلى استشعار المسؤولية وترك المكان أفضل مما كان، وسط مطالبات للجهات المختصة بتكثيف أعمال النظافة بمواقع الجذب السياحي بالمركز.