نائب أمير مكة يلتقي مدراء التعليم بمكة وجدة والطائف

وحرصت خطة البرامج التشغيلية والتعليمية على تنفيذ 202 برنامجًا تدريبيًا ضمن المشروع التطويري المهني الصيفي، والذي استهدف 5000 موظف من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في مكة، الليث، والقنفذة، بواقع 40 ألف ساعة تدريبية. كما استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى إيجاز عن أعمال تعليم الطائف التي تزامنت مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، إضافة إلى المشاريع ومن أبرزها تدشين 8 مبانٍ تعليمية يستفيد منها أكثر من 5500 طالب وطالبة، وتحويل 21 مدرسة لمدرسة طفولة مبكرة.