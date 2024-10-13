"المسيعيد" يدشن فعاليّات الكشف المبكر عن سرطان الثدي

يُذكر أن فعاليّات التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشتمل الفعاليّات على عيادة المرأة والطفل، بالإضافة إلى عدد من الأركان التوعوية والتثقيفية عن هذا المرض وعوامل الخطورة المؤدية إليه، بالتعاون مع عددٍ من شركاء النجاح لإقامة هذه الفعاليّات بهدف زيادة الوعي لدى المجتمع والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.