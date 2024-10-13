"المسيعيد" يدشن فعاليّات الكشف المبكر عن سرطان الثدي

دشن مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل سلطان بن ناصر المسيعيد، مساء اليوم، فعاليّات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالتعاون مع تجمع حائل الصحي في مجمع العثيم مول، وذلك بالتزامن مع فعاليّات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي 2024، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي المهندس حاتم الرشدان.
وأوضح فرع وزارة الصحة بحائل أن الحملة السنوية لسرطان الثدي تهدف إلى التعريف بأنواع سرطان الثدي، وطريقة الفحص الذاتي، والتعرف على طرق الوقاية من المرض، وكذلك التوعية بأهمية المرض وإجراء الفحص اللازم، والتوعية بأعراض وعلامات سرطان الثدي والعوامل التي تؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة به.
يُذكر أن فعاليّات التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشتمل الفعاليّات على عيادة المرأة والطفل، بالإضافة إلى عدد من الأركان التوعوية والتثقيفية عن هذا المرض وعوامل الخطورة المؤدية إليه، بالتعاون مع عددٍ من شركاء النجاح لإقامة هذه الفعاليّات بهدف زيادة الوعي لدى المجتمع والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.