"الثقافة والفنون بجدة" تقيم حفلاً لمؤازرة المنتخب الوطني في مونديال قطر

أقامت جمعية الثقافة والفنون لمحافظة جدة مساء أمس الخميس حفلاً لمؤازرة المنتخب الوطني ودعمه في مشاركته في كأس العالم المقامة في قطر تحت عنوان معاك يالأخضر.
وتفصيلاً، استعرض الحفل مقطعاً من لقاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بلاعبي وأعضاء المنتخب، فيما شاركت فرقة أطفال الأمل بلوحة فنية نالت استحسان الحضور.
عقب ذلك شاركت فرقة فنون بجمعية الثقافة والفنون بجدة بلون المجرور.
وتخلل الحفل عرض مرئي عن مسيرة المنتخب والعديد من الفقرات وتدشين أهازيج جديدة مع الرابطة قبل سفرهم إلى قطر بالإضافة إلى تكريم بعض الشخصيات الرياضية.
وحضر الحفل الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً ومدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة عبدالخالق الزهراني ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي وعدد كبير من المسؤولين والمثقفين والإعلاميين.