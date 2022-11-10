"الثقافة والفنون بجدة" تقيم حفلاً لمؤازرة المنتخب الوطني في مونديال قطر

وتخلل الحفل عرض مرئي عن مسيرة المنتخب والعديد من الفقرات وتدشين أهازيج جديدة مع الرابطة قبل سفرهم إلى قطر بالإضافة إلى تكريم بعض الشخصيات الرياضية.