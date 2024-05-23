كشافة "تنمية الأفلاج" تستعد للمشاركة في خدمة الحجاج

يذكر أن كشافة تنمية الأفلاج، تشارك على مدار ستة أعوام متتالية، في خدمة ضيوف الرحمن، بالعديد من المجالات الخدمية والتطوعية، وحققت في ذلك العديد من الجوائز؛ لتميزها في الكثير من المشاركات.