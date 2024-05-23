كشافة "تنمية الأفلاج" تستعد للمشاركة في خدمة الحجاج

أنهت كشافة جمعية التنمية الاجتماعية بالأفلاج، اليوم الخميس، استعدادها للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، من الحجاج للعام 1445هـ.
جاء ذلك بتأهيل 126 فردًا "قادة وجوال ومتقدم"، من أعضاء الفرقة وتدريبهم وإلحاقهم بالعديد من الدورات التدريبية في المعسكر الإعدادي الذي يسبق المشاركة.
وشملت برامج الإعداد دورة في مهارات المسح والإرشاد وأخرى في الإعازات الكشفية المهام "المناطة بالكشافة أثناء المشاركة في خدمة الحجاج".
كما شملت البرامج دورتين في الإطفاء والإسعافات الأولية.
يذكر أن كشافة تنمية الأفلاج، تشارك على مدار ستة أعوام متتالية، في خدمة ضيوف الرحمن، بالعديد من المجالات الخدمية والتطوعية، وحققت في ذلك العديد من الجوائز؛ لتميزها في الكثير من المشاركات.