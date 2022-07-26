شاهد.. رصف وإنارة طرق شقراء أشيقر والجامعة والمدينة الصناعية والدائري الغربي

وقدّم "الحمادي"، شكره وامتنانه لأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف؛ لدعمه المتواصل للبلديات، والمشاريع التنموية في كافة مناطق المملكة، كما قدّم شكره لوكيل أمين المنطقة لشؤون بلديات بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، لمتابعته المستمرة لاحتياجات المحافظات الخدمية في شتى المجالات، وزياراته للمحافظات للوقوف الميداني على الخدمات والمشاريع التي تقدّمها البلديات وتشرف على تنفيذها.