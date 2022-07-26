شاهد.. رصف وإنارة طرق شقراء أشيقر والجامعة والمدينة الصناعية والدائري الغربي

تبذل بلدية شقراء، جهودًا مميزة هذه الأيام في تنفيذ عدد من المشاريع والخدمات المتنوعة في المحافظة، وقامت بعدد من المنجزات شملت الإنارة والرصف لعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة.
ولقيت تلك المشاريع، متابعةً من رئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، وإشرافه المباشر على تلك الأعمال والمنجزات، ووقوفه الميداني على احتياجات المحافظة، والخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات.
وكان أهم تلك المنجزات بدء العمل في استكمال إنارة ورصف طريق شقراء أشيقر بطول ٢٧٠٠م، بجهود البلدية الذاتية؛ بحيث تتصل الإنارة بين مدينة شقراء، ومدينة أشيقر، ويكون الطريق من شقراء إلى أشيقر منارًا كله.
وبدأ العمل في استكمال إنارة ورصف مدخل شقراء الغربي بطول ٥٦٠٠م؛ إذ يعمل متعهد المشروع الآن على استكمال إنارة الطريق من مدخل المحافظة حتى كوبري الجامعة، وتجري الإجراءات لاستلام البلدية للطريق حتى المدينة الصناعية من وزارة النقل، لكي يستكمل المتعهد الإنارة والرصف؛ بحيث يكون الطريق منارًا من مدخل شقراء حتى المدينة الصناعية.
وشملت الأعمال المنجزة إنارة ورصف عدد من شوارع حي النزهة (الجبل)؛ حيث أنهت البلدية إنارة ورصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في الحي.
وفي الوقت نفسه بدأ المتعهد العملَ في إنارة ورصف الدائري الغربي بحي الأندلس، ليكون شاملًا لإنارة ورصف الطريق الذي يبدأ من دوار المحافظة الغربي (دوار سوق الأعلاف والماشية)، حتى يصل مركز الوقف بالقرائن جنوب المحافظة.
من جهته، أكد رئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي أن المشاريع التنموية في المحافظات تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، التي تسعى لتلمس احتياجات المواطنين، والعمل على توفير سبل العيش الكريم للجميع على أرض الوطن المعطاء.
وقدّم "الحمادي"، شكره وامتنانه لأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف؛ لدعمه المتواصل للبلديات، والمشاريع التنموية في كافة مناطق المملكة، كما قدّم شكره لوكيل أمين المنطقة لشؤون بلديات بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، لمتابعته المستمرة لاحتياجات المحافظات الخدمية في شتى المجالات، وزياراته للمحافظات للوقوف الميداني على الخدمات والمشاريع التي تقدّمها البلديات وتشرف على تنفيذها.