"أمين جدة" يرأس الاجتماع الختامي لملتقى تطوير البنية التحتية الأول

رأس أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي بمقر الأمانة مساء اليوم، ملتقى تطوير البنية التحتية الأول، الذي تنظمه وكالة المشاريع والصحة العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة محافظة جدة، بحضور وكيل الوزارة المهندس حسان عسيري، والوكيل المساعد للمشاريع المهندس سلطان آل مشهور، والوكيل المساعد للصحة العامة المهندس رامي جلي، ومديري العموم والإدارات والمستشارين بالوكالة.