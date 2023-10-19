"أمين جدة" يرأس الاجتماع الختامي لملتقى تطوير البنية التحتية الأول

رأس أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي بمقر الأمانة مساء اليوم، ملتقى تطوير البنية التحتية الأول، الذي تنظمه وكالة المشاريع والصحة العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة محافظة جدة، بحضور وكيل الوزارة المهندس حسان عسيري، والوكيل المساعد للمشاريع المهندس سلطان آل مشهور، والوكيل المساعد للصحة العامة المهندس رامي جلي، ومديري العموم والإدارات والمستشارين بالوكالة.
واستعرض الاجتماع التقرير الختامي والتوصيات لنتائج ورش العمل التي استضافتها الأمانة خلال الأسبوع الجاري على مدى ثلاثة أيام، وناقشت التحديات واقتراح الحلول للارتقاء بجودة تنفيذ مشروعات القطاع البلدي، وذلك في إطار عدد من المحاور التي شملت: (التزامات 2024م- المحافظ الخمسية- وتطبيق دليل PDM - والمشروعات المتعثرة- والتشريعات والدعم الاستشاري- وخطة معالجة التشوه البصري- والتحول إلى عقود الأداء- والصحة العامة).
وهدفت الورش التي نظمتها وكالة المشاريع والصحة العامة بالوزارة مع الوكالات المختصة في الأمانة إلى متابعة خطط العمل وتقييم الأداء، وبحث أوجه التطوير لإجراءات تنفيذ مشروعات الأمانة وفقًا لدليل إجراءات المشروعات البلدية، وذلك سعيًا للارتقاء بجودة تنفيذ مشروعات القطاع البلدي بما يحقق أحد أهم أهداف الرؤية والمتمثل في تحسين جودة الحياة لسكان المدن السعودية.