"تقني الرياض" تستكمل استعداداتها لبدء العام التدريبي 1444هـ

تستكمل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع استعداداتها الأخيرة لبدء الفصل الأول من هذا العام التدريبي 1444هـ يوم الأحد المقبل، الأول من صفر، الموافق 28 أغسطس. وقد أنهت الترتيبات كافة اللازمة لضمان انطلاقة ناجحة ومُيسَّرة لعام حافل بالإنجازات بمشيئة الله تعالى.