"تقني الرياض" تستكمل استعداداتها لبدء العام التدريبي 1444هـ

تستكمل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع استعداداتها الأخيرة لبدء الفصل الأول من هذا العام التدريبي 1444هـ يوم الأحد المقبل، الأول من صفر، الموافق 28 أغسطس. وقد أنهت الترتيبات كافة اللازمة لضمان انطلاقة ناجحة ومُيسَّرة لعام حافل بالإنجازات بمشيئة الله تعالى.
وتُنهي الإدارة الخميس المقبل إجراءات قبول المتقدمين على منشآتها التدريبية كافة من كليات بنين وبنات ومعاهد صناعية، وذلك بعد قرار زيادة الطاقة الاستيعابية لمنشآت التدريب التقني والمهني كافة.
كما يجري الاستعداد لاستقبال المتدربين والمتدربات المستجدين من خلال تصميم وتنفيذ برامج التهيئة المناسبة، التي تساهم في بداية مشوارهم التقني بأفضل صورة.
وتشمل استعدادات بدء العام التحقق من جاهزية المنشآت التدريبية، وإتمام مشاريع التجهيزات والصيانة، واستكمال خطط التطوير والتحسين المنفَّذة خلال فترة الإجازة الصيفية للمنشآت كافة.
كما تشمل الاستعدادات الجانب الأكاديمي من حيث إنهاء إجراءات التحول للنظام الثلثي للعام التدريبي ١٤٤٤هـ، وكذلك مراجعة وتطوير وتعديل أسماء بعض التخصصات والأقسام، إضافة لافتتاح تخصصَيْ التجارة الإلكترونية والأمن السيبراني في بعض المنشآت.
وتشمل الاستعدادات أيضًا العمل على رسم الخطة السنوية لتنفيذ "برامج الخدمة المجتمعية"، التي منها: البرامج التدريبية المقدَّمة للقطاع غير الربحي على منصة تطوع، وبرنامج تقني العطاء المعني بتقديم خدمات صيانة متنوعة للمجتمع.
ووجَّه عبدالرحمن المقبل، المدير العام للإدارة، شكره وعرفانه للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر لمنشآت التدريب التقني والمهني، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادته الحكيمة لتحقيق تطلعاتها الطموحة لهذا الوطن وشعبه الغالي.