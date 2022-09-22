مدير تعليم رجال ألمع :"اليوم الوطني ذكرى غالية ومسيرة بناء مُلهمة"

وقال إن هذه الذكرى الغالية تأتي هذا العام ونحن نشهد نهضة في كل المجالات وفي التعليم على وجه الخصوص كواحدٍ من المرتكزات الأساسية التي يُبنى عليها مستقبل الوطن، ويعوّل عليه في إعداد جيل يواكب طموحه، ويؤمن بقدراته، ويعتز بهويته، وانتمائه لأرضه، وولائه لقيادته، ويسهم في البناء والتنمية؛ ليحصد الوطن منجزات لا تتوقف ويحقّق حضورًا عالميًا بسواعد أبنائه الذين لا يعرفون المستحيل.