أمير جازان ونائبه يطمئنان على صحة الشيخ العامري

من جهته، أعرب الشيخ علي بن شيبان العامري وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على زيارتهما الكريمة، مشيدين بهذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله أن يحفظ سموهما ويجزيهما خير الجزاء.