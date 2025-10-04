أمير جازان ونائبه يطمئنان على صحة الشيخ العامري

زار الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، الشيخ علي بن شيبان العامري، رئيس محكمة الاستئناف سابقًا، في مستشفى جازان العام، بعد تعرضه لوعكة صحية.
واطمأن أمير المنطقة خلال الزيارة على الحالة الصحية للشيخ العامري، سائلاً الله تعالى أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل ويديم عليه الصحة والعافية.
كما قام الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير منطقة جازان، بزيارة الشيخ العامري في المستشفى، واطمأن على وضعه الصحي، داعيًا الله أن يشفيه ويُلبسه ثوب الصحة والعافية.
من جهته، أعرب الشيخ علي بن شيبان العامري وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على زيارتهما الكريمة، مشيدين بهذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله أن يحفظ سموهما ويجزيهما خير الجزاء.