شاهد.. "عطاء الوقفية" بعسير تُقيم اللقاء التكاملي الأول للجمعيات بالمملكة

أقامت جمعية عطاء لخدمة القطاع الوقفي بمنطقة عسير، اللقاء التكاملي الأول للجمعيات الوقفية بالمملكة بمشاركة الهيئة العامة للأوقاف ممثلة بمدير إدارة المنظمات غير الربحية عبدالرحمن بن تركي اللويحق، وحضور عدد من أعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين للجمعيات الوقفية وخبراء الأوقاف في المملكة، انطلاقًا من أهمية خدمة القطاع الوقفي وتبادل الخبرات في مجال الأوقاف.
وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله بن منصور آل عضيد؛ كلمة رحب فيها بالحضور، وقدّم شرحاً موجزاً عن برنامج اللقاء وما يتضمنه من أوراق عمل، وتعريف الجمعيات المشاركة بأعمالها ومنجزاتها.
وقدّم مدير إدارة المنظمات غير الربحية بالهيئة العامة لأوقاف "عبدالرحمن اللويحق"، ورشة عمل عن "الدعم والممكنات للجمعيات الوقفية"، ثم قدّم الدكتور سعيد بن مرعي السرحاني؛ ورشة عمل أخرى عن "التحديات والحلول للجمعيات الوقفية"، وعرض مدير مركز الاستثمار الأمثل للدراسات والاستشارات الوقفية والوصايا، تجربة المركز في خدمة القطاع الوقفي خلال السنوات الماضية.
وتوالت أوراق العمل في اللقاء التكاملي الأول للجمعيات الوقفية، حيث قدّم المهندس موسى الموسى؛ ورقة عمل بعنوان "التشبيك والشراكات"، وقدّم الدكتور علي بن سليمان الفوزان؛ ورقة عن "فرصة الاستدامة المالية للجمعيات الوقفية"، قبل أن يتحدّث عبدالله بن أحمد الفيفي؛ عن "مفاهيم في الاستشارات الوقفية".
واختتم اللقاء باستعراض رئيس مجلس إدارة نظارة أوقاف آل مضحية حسن بن عوض آل مضحية؛ قصة والده ـ رحمه الله ـ ومراحل انطلاقة العمل الوقفي منذ البداية، وكيف واجّه عديداً من الصعوبات والتحديات حتى مكّن الله له تجاوزها، قبل أن يتم تكريم المشاركين في اللقاء.