شاهد.. "عطاء الوقفية" بعسير تُقيم اللقاء التكاملي الأول للجمعيات بالمملكة

أقامت جمعية عطاء لخدمة القطاع الوقفي بمنطقة عسير، اللقاء التكاملي الأول للجمعيات الوقفية بالمملكة بمشاركة الهيئة العامة للأوقاف ممثلة بمدير إدارة المنظمات غير الربحية عبدالرحمن بن تركي اللويحق، وحضور عدد من أعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين للجمعيات الوقفية وخبراء الأوقاف في المملكة، انطلاقًا من أهمية خدمة القطاع الوقفي وتبادل الخبرات في مجال الأوقاف.