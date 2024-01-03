"أمانة تبوك": رفعنا أكثرَ من "460" ألفَ طنّ من النفايات خلال 2023

وأكّدت الأمانة أنّ تعاون المواطن والمقيم كان له دور كبير في رفع جودة مستوى النظافة في المدينة، داعية الجميع إلى الالتزام بموعد رمي النفايات المنزلية من السابعة للعاشرة مساء، ورميها في أماكنها المخصّصة لها، والتواصل مع الأمانة في حال وجود ملاحظات من خلال تطبيق "بلدي"، أو عبر الاتصال بمركز البلاغات "940".