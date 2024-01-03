"أمانة تبوك": رفعنا أكثرَ من "460" ألفَ طنّ من النفايات خلال 2023

كشفت أمانةُ منطقة تبوك، اليوم، عبر إحصائية نشرتها الأمانة؛ أنّ كمية النفايات المنزلية التي تمّ رفعها خلال العام الماضي 2023 بلغت حوالي "461200"، كما تمت صيانة "1140" حاوية نفايات منزلية، وإعادة طلاء "1328" حاوية، إضافة إلى تعقيم وتطهير "13800" وعاء نفايات.
وأعلنت أنّ جودة إغلاق بلاغات النظافة تصل برضا المواطنين لنسبة تجاوزت الـ"٩٠٪" في إطار جهودها المستمرّة للرقي بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على نظافة المدينة.
وأضافت الأمانة: أنّ أعمال النظافة شملت الالتقاط اليدوي والكنس لجميع شوارع تبوك، بطول إجمالي يتجاوز "2448906" أمتار طولية، فيما تم كنس "318880" مترًا طوليًّا من الشوارع آليًّا.
وأشارت الأمانة إلى أنها استقبلت "8201" بلاغ، باشرت منها "8193" بلاغًا بنسبة إنجاز بلغت "99,90%"، كما تجاوزت نسبةُ الرضا العام عن جودة إغلاق البلاغات "90%"، مبيّنة أنّ هذا العمل يأتي في إطار الالتزام بتحسين جودة البيئة، والحفاظ على صحة ورفاهية المواطنين، والرقي بجودة الحياة في المدينة.
وأكّدت الأمانة أنّ تعاون المواطن والمقيم كان له دور كبير في رفع جودة مستوى النظافة في المدينة، داعية الجميع إلى الالتزام بموعد رمي النفايات المنزلية من السابعة للعاشرة مساء، ورميها في أماكنها المخصّصة لها، والتواصل مع الأمانة في حال وجود ملاحظات من خلال تطبيق "بلدي"، أو عبر الاتصال بمركز البلاغات "940".