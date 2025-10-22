"تعليم الرياض" يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في "إبداع 2026"

انطلقت في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مرحلة فرز المشاريع المشاركة في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2026)، الذي يستهدف الطلبة الموهوبين في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية (المكلف) الدكتور حسن آل حميدان.
وأوضح عبدالسلام الثميري، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في الرياض، أن اللجان المختصة استقبلت أكثر من 1200 مشروع طلابي، حيث سيتم فرزها لترشيح 250 مشروعًا للمشاركة في معرض "إبداع 2026"، المقرر إقامته في قاعة المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة نخبة من طلاب وطالبات التعليم العام المبدعين في مختلف المجالات العلمية.
ودعا الثميري الطلاب والطالبات إلى الانضمام إلى البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم وتوجيهها نحو برامج إثرائية، مشيرًا إلى أن رحلة الموهوب تبدأ بخطوة التسجيل في البرنامج الوطني، الذي يُعد البوابة الأولى لاكتشاف القدرات الاستثنائية والانطلاقة نحو برامج متقدمة تعزز الإبداع والابتكار في الميدان التعليمي.