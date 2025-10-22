"تعليم الرياض" يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في "إبداع 2026"

وأوضح عبدالسلام الثميري، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في الرياض، أن اللجان المختصة استقبلت أكثر من 1200 مشروع طلابي، حيث سيتم فرزها لترشيح 250 مشروعًا للمشاركة في معرض "إبداع 2026"، المقرر إقامته في قاعة المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة نخبة من طلاب وطالبات التعليم العام المبدعين في مختلف المجالات العلمية.