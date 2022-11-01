مستشفيات القوات المسلحة بالطائف تنظم حملة للتوعية بسرطان الثدي

نظمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف ممثلةً بقسم التثقيف الصحي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا، وبالتعاون مع قسم الأورام وقسم الأشعة وقسم الجراحة العامة، حملة التوعية بسرطان الثدي لمدة يومين .
وتفصيلاً، اشتمل المعرض المُصاحب للحملة على لوحات تعريفية ومقاطع فيديو واستشارات طبية وعمل فحوص عن طريق الطبيبات في المعرض، وعمل أشعة صوتية وأشعة الماموجرام للفئات المستهدفة، وكذلك عمل محاضرات توعوية بمدارس البنات وتحفيزهم للمشاركة في نشر التوعية للمجتمع .
وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية الفحص المبكر حيث إنه يُسهم في إمكانية الشفاء بنسبة تصل إلى أكثر من 95 ٪ ، وكذلك بالتعريف بالأعراض والوسائل المتاحة للعلاج، وأخيرًا التعريف بطرق الوقاية .