مستشفيات القوات المسلحة بالطائف تنظم حملة للتوعية بسرطان الثدي

وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية الفحص المبكر حيث إنه يُسهم في إمكانية الشفاء بنسبة تصل إلى أكثر من 95 ٪ ، وكذلك بالتعريف بالأعراض والوسائل المتاحة للعلاج، وأخيرًا التعريف بطرق الوقاية .