"بر الشرائع" : تنهي ترميم 4 منازل للأيتام والأرامل بتكلفة 220 ألف ريال

أنهت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة أعمال الترميم لأربعة منازل للمستفيدين من الأيتام والأرامل المسجلين بالجمعية بتكلفة 220 ألف ريال وبدعم من جمعية ترميم .
وصرّح المدير العام للجمعية بندر بن صالح سمارة بأن تكلفة الترميم والتشطيب لـ 4 منازل للمستفيدين 220 ألف ريال حصلت عليها الجمعية.
وكشف "سمارة" عن تنوع الأعمال التي نفذتها الجمعية ما بين ترميم وتشطيب وصيانة إذ غطت الجمعية المنازل بالأسقف الحديدية وعزلتها وأجرت لها عمليات الترميم الصحي اللازمة "أعمال السباكة والتمديدات الكهربائية وعمل الدهانات".
وأكد أن الجمعية تختار الأسر المستحقة للمساعدة بعد عمل زيارة ميدانية لمنازلهم ورفع حالاتهم للجنة المساعدات وذلك بعد تفقد تلك الأسر والتوصية بضرورة مساعدتها حسب لوائح العمل بالجمعية .