"بر الشرائع" : تنهي ترميم 4 منازل للأيتام والأرامل بتكلفة 220 ألف ريال

وكشف "سمارة" عن تنوع الأعمال التي نفذتها الجمعية ما بين ترميم وتشطيب وصيانة إذ غطت الجمعية المنازل بالأسقف الحديدية وعزلتها وأجرت لها عمليات الترميم الصحي اللازمة "أعمال السباكة والتمديدات الكهربائية وعمل الدهانات".