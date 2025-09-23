الحامد لـ"سبق": 95 عامًا من المجد.. والمملكة ترسّخ مكانتها عالميًا برؤية طموحة

ولفت إلى ما تحقق من منجزات اقتصادية وتنموية، موضحًا أن عدد المصانع في المملكة بلغ نحو 12,480 مصنعًا، وبلغت صادرات المنتجات غير النفطية ما يقارب 161 مليار دولار، في حين تقدمت المملكة إلى المرتبة 23 عالميًا في منظومة الشركات الناشئة، وسجلت حضورًا بارزًا في قطاع التعدين.