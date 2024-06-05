"بيئة الطائف" تحتفي بـ"اليوم العالمي للبيئة"

من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن فعاليات اليوم العالمي للبيئة، تحظى برعاية بالغة؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.