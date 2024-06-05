"بيئة الطائف" تحتفي بـ"اليوم العالمي للبيئة"

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، فعالية بمناسبة "اليوم العالمي للبيئة"، تحت عنوان "أرضنا مستقبلنا".
جاء ذلك بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي، ونائبه الدكتور عطية بن مقبل الثقفي.
وقال "القاضي": إن المكتب نظم معرضاً توعوياً للمحافظة والاهتمام بالبيئة في "تيرا مول"، يبث عرضاً مرئياً عن السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، بمناسبة يوم البيئة.
من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن فعاليات اليوم العالمي للبيئة، تحظى برعاية بالغة؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
كما تدعو الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.