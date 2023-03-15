الطائف... 127 طالباً وطالبة يقدمون عروضهم الأدائية بأولمبياد اللغة الإنجليزية

في الغضون، وقف المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف على انطلاقة الجولات التحكيمية واطلع على آلية التحكيم واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل المسابقة، بحضور مشرف النشاط العلمي بالوزارة منسق الأولمبياد الدكتور رأفت علي ومساعده للشؤون التعليمية بنين. فيما ستعلن نتائج التحكيم يوم غد الخميس في حفل ختام الأولمبياد في مسرح الإدارة بالفيصلية.