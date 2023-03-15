الطائف... 127 طالباً وطالبة يقدمون عروضهم الأدائية بأولمبياد اللغة الإنجليزية

انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اليوم الجولات التحكيمية لأولمبياد اللغة الانجليزية 2023 والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بمشاركة 14 إدارة تعليمية وتشرف عليها إدارة النشاط الطلابي "بنين-بنات".
وقدم 127 طالباً وطالبة العروض الأدائية ومشاريع الخدمة المجتمعية والعمل الجماعي أمام المحكمين والمحكمات، ففي البنين قدم 70 طالباً العروض الأدائية أمام لجنة التحكيم بالإضافة إلى تحكيم مشروع الخدمة المجتمعية والعمل الجماعي، وتم عرض 14 عرضاً أدائياً و14 مشروع خدمة مجتمعية وعملاً جماعياً أمام لجنة التحكيم المكونة من 3 محكمين، فيما قدمت 57 طالبة 13 عرضاً أدائياً و13 مشروع خدمة مجتمعية وعملاً جماعياً أمام لجنة التحكيم من البنات.
في الغضون، وقف المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف على انطلاقة الجولات التحكيمية واطلع على آلية التحكيم واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل المسابقة، بحضور مشرف النشاط العلمي بالوزارة منسق الأولمبياد الدكتور رأفت علي ومساعده للشؤون التعليمية بنين. فيما ستعلن نتائج التحكيم يوم غد الخميس في حفل ختام الأولمبياد في مسرح الإدارة بالفيصلية.
يذكر أن الأولمبياد الذي يقام لأول مرة على مستوى وزارة وتستضيفه إدارة تعليم الطائف يهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي الحديث في اللغة الإنجليزية وتدريب الطلاب والطالبات على مهارات المنافسات المحلية والدولية وتحفيزهم على العمل الجماعي، كما تتضمن الأولمبياد(ELO) إجراء تصفيات العرض المسرحي والمشروع وخدمة المجتمع المحلي واختبار اللغة الانجليزية ويقام لأول مرة في المملكة، وتتنافس فيه الفرق العمرية للصغار (6-10)، والكبار (11-17) والذي سيُقام تحت شعار: (Social Media) في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 21-23 رمضان 1444هـ.